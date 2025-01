Politie grijpt in bij klimaatprotest XR in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - De politie is overgegaan tot het aanhouden van demonstranten van Extinction Rebellion bij het klimaatprotest op en in de omgeving van de A12 in Den Haag. Dat meldt de politie op X.

Zeker 150 klimaatdemonstranten blokkeren zaterdag sinds het begin van de middag de tunnelbak van de A12 en verschillende andere verkeersknooppunten in de omgeving. In de omgeving van de Koningskade vorderde de politie de demonstranten eerder om zich richting het Malieveld te verplaatsen.

Een woordvoerster van de politie kon niet bevestigen of op de A12 zelf ook al ingegrepen wordt. XR meldt op X dat demonstranten bij de Koningskade zijn aangehouden.