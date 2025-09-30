ECONOMIE
Grote brand in loods in Gelderse Beneden-Leeuwen onder controle

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 5:05
BENEDEN-LEEUWEN (ANP) - In het Gelderse Beneden-Leeuwen heeft in de nacht van maandag op dinsdag een grote brand gewoed in een loods aan de Nijverheidsweg. De brandweer kreeg de eerste melding van de brand rond 22.30 uur. Het vuur was rond 03.00 uur onder controle. De brandweer wist te voorkomen dat de brand oversloeg naar naastgelegen panden.
Bij de brand raakte niemand gewond. Een persoon die in het pand aanwezig was toen de brand uitbrak kon het gebouw veilig verlaten.
Op het pand lagen zonnepanelen. Resten daarvan zijn in de omgeving neergekomen, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio. Deze kunnen met een handschoen worden opgepakt en bij het restafval worden gegooid.
De brandweer is nog tot het begin van de ochtend bezig met nablussen in de voormalige timmerfabriek. Bij de brand zijn geen schadelijke stoffen vrijgekomen.
