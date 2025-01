FRANEKER (ANP) - In een loods in Franeker woedt een zeer grote brand, meldt de veiligheidsregio Fryslân. Het gaat om een uitslaande brand in een loods met auto's.

Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving zijn ingezet om het vuur aan de Van Harinxmaweg te bestrijden.

De veiligheidsregio heeft een NL-Alert verstuurd. Daarin krijgen mensen het advies om ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te zetten.