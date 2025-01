Nederlandse schakers spelen remise in Tata Steel Chess

WIJK AAN ZEE (ANP) - Schaker Anish Giri heeft bij het schaaktoernooi Tata Steel Chess in Wijk aan Zee ook remise gespeeld in de zesde speelronde. Voor de oud-winnaar is het gedeelde punt tegen Vincent Keymer uit Duitsland de vijfde remise op een rij. Giri verloor alleen zijn eerste partij.

Jorden van Foreest, eveneens oud-winnaar in Wijk aan Zee, kwam tegen Pentala Harikrishna uit India tot remise. Max Warmerdam deelde het punt met de Indiër Leon Luke Mendonca.

Rameshbabu Praggnanandhaa uit India, een van de koplopers, speelde remise tegen de Chinees Wei Yi, de winnaar van vorig jaar. De andere koploper Nodirbek Abdoesattorov uit Oezbekistan hield de Indiase wereldkampioen Dommaraju Gukesh op remise.

De twee koplopers hebben 4,5 punten. Giri staat op 2,5 punten. Warmerdam en Van Foreest hebben 2 punten.

Zaterdag volgt de zevende ronde. Daarin neemt Giri het op tegen Abdoesattorov. Van Foreest speelt tegen Praggnanandhaa