Grote brand in woning op Beestenmarkt Delft, bewoners geëvacueerd

DELFT (ANP) - De brand die in een woning boven restaurant Moeke aan de Beestenmarkt in Delft in de nacht van woensdag op donderdag rond 01.15 uur uitbrak, is uit, aldus de Brandweer Haaglanden. Rond 01.45 uur schaalde de brandweer op naar een "zeer grote brand" door het moeilijk te bereiken in brand staande dak.

Tijdens de brand werden drie woningen ontruimd en werden in totaal zestien personen opgevangen in een naburig café, meldt veiligheidsregio Haaglanden Veilig. Er is geen sprake van gewonden, schrijft de veiligheidsregio. De bewoners van omliggende woningen zijn inmiddels weer terug naar hun woning.

Het is nog onduidelijk hoe de brand is ontstaan.