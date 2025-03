Napels weer opgeschrikt door aardbeving

Napels en omgeving zijn in de nacht van woensdag op donderdag getroffen door een aardbeving. Volgens het Italiaanse nationale geofysische instituut INGV had de beving een kracht van 4.4. Dat komt overeen met de sterkste aardbeving in veertig jaar die afgelopen mei werd geregistreerd.

Volgens de krant La Repubblica vluchtten direct na de beving door de hele regio mensen de straat op. Een kwartier na de eerste aardbeving volgde een naschok. Op sociale media delen mensen foto's van schade, zoals gebroken autoruiten en brokstukken op voertuigen. In de plaats Pozzuoli stortte de zolder van een huis in. De brandweer haalde een persoon levend onder het puin vandaan.

Ook in Napels moest iemand door de brandweer uit een appartement worden geholpen nadat een deel van het plafond was ingestort. Volgens La Repubblica melden de autoriteiten verder vooral schade door brokstukken en lichte verwondingen die mensen opliepen toen ze in paniek hun huis verlieten.

Even ten westen van Napels ligt Campi Flegrei, ook bekend als Flegreïsche Velden, een zogeheten supervulkaan. Daardoor zijn kleinere aardbevingen in de regio niet ongewoon, maar in het afgelopen jaar is de bevolking vaker opgeschrikt door krachtigere bevingen.