Noord-Korea neemt 250 nieuwe raketlanceerders in gebruik

PYONGYANG (ANP) - Onder toezicht van leider Kim Jong-un heeft het Noord-Koreaanse leger maandagochtend 250 nieuwe lanceerders voor tactische ballistische raketten in gebruik genomen. Staatspersbureau KCNA meldde dat Kim de "krachtige, up-to-date aanvalswapens" persoonlijk heeft ontworpen.

Kim gaf tijdens een ceremonie een toespraak, waarin hij zei dat het aanleggen van een arsenaal kernwapens en die alsmaar verbeteren de beste manier is om de nucleaire dreiging en druk van de Verenigde Staten het hoofd te bieden. Ook zei hij tegen de troepen dat het "complete en ongeëvenaarde" zelfverdedigingsvermogen van Noord-Korea een garantie is voor vrede.

Noord-Korea liet eind juni weten dat het met succes een test had uitgevoerd met een raket met meerdere kernkoppen. Het leger van Zuid-Korea zei echter dat een gezamenlijke analyse met het Amerikaanse leger aantoont dat de raket in de beginfase van de testvlucht is ontploft.