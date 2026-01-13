ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote brand in wooncomplex Vlissingen na explosie

Samenleving
door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 00:53
anp140126001 1
VLISSINGEN (ANP) - In de Schutterijstraat in Vlissingen is dinsdagavond laat een grote brand uitgebroken in een wooncomplex, nadat daar een explosie had plaatsgevonden. Er is volgens de veiligheidsregio sprake van een grote, uitslaande brand. De veiligheidsregio laat weten dat nog niet bekend is of er personen bij de brand en explosie betrokken zijn. De ambulancedienst is bij het wooncomplex aanwezig.
De explosie veroorzaakte een brand op de tweede etage, die zich momenteel uitbreidt. De naastgelegen woningen zijn ontruimd en in de omgeving van het wooncomplex ligt veel glas en puin.
Regionaal fotopersbureau HV Zeeland schrijft dat Vlissingen en omgeving rond 23.05 uur werden "opgeschrikt door een harde knal". Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit de woning komt en de ruiten van naastgelegen appartementen kapot zijn. Volgens HV Zeeland zijn de ruiten van zeker twintig woningen in de omgeving gesprongen.
De veiligheidsregio laat weten dat er meerdere brandweereenheden uit de omgeving aanwezig zijn om de brand te blussen en dat er nog meer eenheden vanuit verschillende hulpdiensten onderweg zijn. De veiligheidsregio roept mensen op de hulpdiensten de ruimte te geven en de aanwijzingen van de hulpdiensten ter plekke op te volgen.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-538607444

Er is één ding dat je kunt doen om de kans op dementie te verkleinen. En dat heeft een enorm effect

193734223_m

Wat je 's morgens moet eten om goed te poepen

wo-frueher-karteikaesten

Deze ene superprompt tilt al je ChatGPT- en Gemini-zoektochten naar een hoger niveau

jp-valery-mQTTDA_kY_8-unsplash

Waarom Trump met de aanval op de centrale bank mogelijk het laatste zetje gaf om de dollar te slopen

1e43b190-0aba-5ac4-8a20-8969ca123b9e

Trump wordt vooral financieel gesteund door Tech-magnaten en boeven

265849762_m

73-jarige maakte thuis seksfilmpjes van tal van BN'ers

Loading