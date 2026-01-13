Grote brand in wooncomplex Vlissingen na explosie

VLISSINGEN (ANP) - In de Schutterijstraat in Vlissingen is dinsdagavond laat een grote brand uitgebroken in een wooncomplex, nadat daar een explosie had plaatsgevonden. Er is volgens de veiligheidsregio sprake van een grote, uitslaande brand. De veiligheidsregio laat weten dat nog niet bekend is of er personen bij de brand en explosie betrokken zijn. De ambulancedienst is bij het wooncomplex aanwezig.

De explosie veroorzaakte een brand op de tweede etage, die zich momenteel uitbreidt. De naastgelegen woningen zijn ontruimd en in de omgeving van het wooncomplex ligt veel glas en puin.

Regionaal fotopersbureau HV Zeeland schrijft dat Vlissingen en omgeving rond 23.05 uur werden "opgeschrikt door een harde knal". Op beelden is te zien dat er veel zwarte rook uit de woning komt en de ruiten van naastgelegen appartementen kapot zijn. Volgens HV Zeeland zijn de ruiten van zeker twintig woningen in de omgeving gesprongen.

De veiligheidsregio laat weten dat er meerdere brandweereenheden uit de omgeving aanwezig zijn om de brand te blussen en dat er nog meer eenheden vanuit verschillende hulpdiensten onderweg zijn. De veiligheidsregio roept mensen op de hulpdiensten de ruimte te geven en de aanwijzingen van de hulpdiensten ter plekke op te volgen.