Trump steekt middelvinger op naar man die scheldt over Epstein

door anp
woensdag, 14 januari 2026 om 3:50
DEARBORN (ANP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdag zijn middelvinger opgestoken naar een fabrieksarbeider die hem aansprak op hoe de Epstein-affaire wordt behandeld. Het gebeurde bij een bezoek van Trump aan een Ford-fabriek in Dearborn.
Van het incident werden opnames gemaakt, die door de entertainmentsite TMZ werden gepubliceerd. De werknemer zou "pedofielenbeschermer" hebben geroepen naar de president. Het Witte Huis reageerde niet op de beelden.
Andere werknemers juichten Trump toe en gingen met hem op de foto.
Veel van Trumps trouwste supporters geloven dat er informatie wordt achtergehouden in de zaak rond de zedendelinquent Jeffrey Epstein. Dat zou gebeuren om invloedrijke personen, waaronder Trump zelf, die banden hadden met Epstein, te beschermen. De Amerikaanse president heeft herhaaldelijk gezegd dat hij niets weet over Epsteins vermeende seksuele misbruik van en handel in meisjes.
Het bezoek van Trump aan de fabriek was bedoeld om te illustreren hoe hij zich inzet voor de Amerikaanse industrie.
