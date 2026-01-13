ECONOMIE
VS roepen Amerikanen in Iran op te vertrekken

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 23:40
anp130126222 1
WASHINGTON (ANP/RTR/AFP) - De Verenigde Staten raden hun burgers die in Iran zijn aan om dat land onmiddellijk te verlaten. De afdeling consulaire zaken van het ministerie van Buitenlandse Zaken meldde dat op X.
Het ministerie raadt mensen aan om over land te vertrekken naar Turkije of Armenië als dat veilig is.
In Iran zijn de grootste protesten tegen de regering sinds jaren uitgebroken en de Amerikaanse regering beraadt zich op een reactie. President Donald Trump dreigde met "zeer sterke actie" als de Iraanse regering demonstranten gaat ophangen, zoals ze had gedreigd.
Volgens mensenrechtengroepen zijn er veel demonstranten gedood. HRANA, een in de VS gevestigde mensenrechtenorganisatie die zich bezighoudt met Iran, meldt meer dan 2000 geverifieerde doden bij de protesten.
Trump riep Iraniërs dinsdag op te blijven demonstreren. "Hulp is onderweg", zei hij. Onlangs dreigde de Amerikaanse president met militair ingrijpen in Iran, als er in het land demonstranten worden gedood.
