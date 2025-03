Grote brand verwoest bedrijfspand Nijmegen

NIJMEGEN (ANP) - Een grote brand heeft in de nacht van dinsdag op woensdag een bedrijfspand op een industrieterrein in Nijmegen verwoest. De brand ontstond rond 22.00 uur aan de Vlotkampweg en was al snel uitslaand. De brandweer zette acht blusvoertuigen en drie hoogwerkers in om het vuur te blussen en te voorkomen dat de vlammen oversloegen naar naastgelegen panden. Niemand raakte gewond.

Aanvankelijk lukte het om de uitslaande vlammen te doven. Maar door de dichte rook en grote hitte kon de brandweer niet naar binnen om te blussen. Ze maakte daarom een gat in het dak, waarna het vuur weer oplaaide en het pand verloren ging.

Er waren ook explosies te horen. Door de hitte ontploften volgens de brandweer voertuigen, gasflessen en vaten in het pand. De Gelderlander meldt dat in het pand twee garagebedrijven en een groothandel in auto-onderdelen zaten.