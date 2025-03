Nieuwe vijandelijkheden tussen VS en Houthi's

SANAA (ANP) - Het Amerikaanse leger heeft volgens media van de Jemenitische Houthi's minstens tien aanvallen uitgevoerd op door Houthi's gecontroleerde gebieden in Jemen, waaronder Sanaa, de hoofdstad, en havenstad Hodeidah. Zelf voerden de Houthi's naar eigen zeggen een nieuwe aanval uit op Amerikaanse oorlogsschepen in de Rode Zee, de vierde keer in 72 uur.

Zaterdag vielen door Amerikaanse aanvallen op doelen van de Houthi's 53 doden, meldde het gezondheidsministerie van de Jemenitische rebellen.

Begin deze maand zetten de VS de Houthi's op hun lijst met terroristische organisaties. De Houthi's, die de controle hebben over een groot deel van Jemen, begonnen eind 2023 met het beschieten van Amerikaanse, Israëlische en Britse schepen op de Rode Zee. Ze zijn solidair met de Palestijnen en eisen dat de Israëlische aanvallen op de Gazastrook stoppen. Ook vuren de Houthi's geregeld raketten af op Israël.