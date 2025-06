Grote branden op Chios, 16 dorpen geëvacueerd

Brandweerlieden bestreden zondag grote branden op het Griekse eiland Chios. Volgens de lokale autoriteiten werden hierbij elf blusvliegtuigen en -helikopters ingezet. De Griekse publieke omroep ERT meldde dat zestien dorpen moesten worden geëvacueerd door de zware rookontwikkeling. Een groot opvang- en registratiekamp voor migranten werd eveneens ontruimd.

In totaal zijn 629 vluchtelingen in veiligheid gebracht. Zij zullen zo lang als nodig in een sporthal verblijven, aldus het ministerie van Migratie en Asiel.

De nationale weerdienst meldde dat de rook zo dik was dat die door satellieten te zien was. De brandweer zei dat eenheden uit andere regio's van het land naar Chios zijn uitgerukt om het vuur te bestrijden dat door de harde wind wordt aangewakkerd.

De autoriteiten vermoeden brandstichting. Experts van de brandweer en politie onderzoeken meldingen dat er binnen enkele minuten op drie locaties op Chios branden uitbraken, aldus de omroep.