Australië: steun voor aanval VS en oproep tot diplomatie

SYDNEY (ANP/RTR) - De Australische minister van Buitenlandse Zaken Penny Wong zei maandag dat Canberra de Amerikaanse aanval op Iran steunde en riep op tot de-escalatie en een terugkeer naar diplomatie. "Wij steunen de maatregelen die de VS hebben genomen om te voorkomen dat Iran een kernwapen in handen krijgt", zei Wong in een televisie-interview.

In een reeks televisie- en radio-interviews maandag zei Wong dat de aanval een eenzijdige actie was van veiligheidsbondgenoot de Verenigde Staten. Wong voegde eraan toe dat Australië zich aansloot bij de oproepen van Groot-Brittannië en andere landen om Iran terug te laten keren naar de onderhandelingstafel.

"We willen geen escalatie zien", vertelde ze aan verslaggevers in Canberra.

Er zijn ongeveer 2900 Australiërs in Iran en 1300 in Irak die willen vertrekken. Australië sloot vrijdag zijn ambassade in Teheran, nadat Wong met de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio had gesproken.