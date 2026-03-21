Grote demonstratie in Praag tegen Tsjechische regering

door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 19:21
PRAAG (ANP/DPA/BLOOMBERG) - Honderdduizenden mensen zijn zaterdag de straat opgegaan in de Tsjechische hoofdstad Praag om te demonstreren tegen de rechts-populistische regering van premier Andrej Babiš. Volgens de organisatie waren er tot 250.000 deelnemers bijeen.
De demonstranten vinden de regering van Babiš, met daarin twee uiterst rechtse coalitiepartners, te autoritair. Sprekers op de demonstratie zeiden dat Babiš te veel de koers van Hongarije en Slowakije vaart. Die landen ruziën geregeld met de EU en treden Kremlingezind op. Ook is er kritiek op recente bezuinigingen op de defensie-uitgaven en wijzigingen in de financiering van de publieke omroep.
"De kou komt uit het Kremlin en de rillingen lopen ons over de rug, maar we hebben het nog steeds warm omdat we met zovelen zijn", zei initiatiefnemer Mikuláš Minár.
Babiš verwerpt vergelijkingen met de Hongaarse en Slowaakse premiers Viktor Orbán en Robert Fico. In Brussel stelt hij zich vaak pragmatischer op dan zijn beide collega's.
