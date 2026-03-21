Snowboardster Dekker pakt brons in laatste wereldbekerwedstrijd

WINTERBERG (ANP) - Snowboardster Michelle Dekker heeft bij de laatste wereldbekerwedstrijd van het seizoen in Winterberg brons gepakt op de parallelslalom. De 30-jarige snowboardster won in de strijd om de derde plaats van tweevoudig wereldkampioene Julie Zogg uit Zwitserland. De zege ging naar Lucia Dalmasso uit Italië.

Dekker won dit seizoen in de wereldbeker al eerder zilver en brons op dit onderdeel en zilver op de parallelreuzenslalom. In het wereldbekerklassement van de slalom eindigde ze als vierde. Op de Olympische Spelen werd Dekker in Livigno in de achtste finales uitgeschakeld.