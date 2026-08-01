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Grote drukte op Europese wegen tijdens Zwarte Zaterdag

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 14:20
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DEN HAAG (ANP) - Richting het drukste moment van Zwarte Zaterdag staan er grote files op de wegen naar Zuid-Europa. In Frankrijk staan vakantiegangers lang in de file tussen Lyon en Marseille. In de Zwitserse Gotthardtunnel staat het verkeer richting Italië zelfs nagenoeg stil in zuidelijke richting, meldt de ANWB.
De vertraging op de Route du Soleil, langs Lyon richting het zuiden van Frankrijk, was maximaal drie uur. Rond 14.00 uur is dat gezakt naar 90 minuten.
De Gotthardtunnel is even dicht geweest door een ongeval, waardoor er ook daar tussen de 90 en 120 minuten vertraging is.
Later
De ANWB ziet verder nog een opvallende filepiek bij Hamburg. Die is ook te danken aan vakantiegangers die richting de steeds populairder wordende Scandinavische landen gaan.
Een woordvoerder laat weten dat de drukte past bij het beeld dat de ANWB in de ochtend al schetste. De ANWB riep reizigers toen op om later te vertrekken, om zo achter de files aan te rijden. Vanaf 14.00 uur zou de drukte af moeten gaan nemen.
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