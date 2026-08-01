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Nepalese bergbeklimmer Purja omgekomen in lawine

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 14:02
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ISLAMABAD (ANP/AFP) - De Nepalese bergbeklimmer en berggids Nirmal Purja is omgekomen bij een lawine in het noorden van Pakistan. Hij gold als vermist nadat hij en een groep bergbeklimmers die hij begeleidde donderdag door een lawine waren weggevaagd. Zijn onderneming Elite Expeditions heeft zaterdag bevestigd dat hij samen met anderen de lawine niet heeft overleefd.
Purja en negen anderen waren bezig met een bergbeklimming bij de Broad Peak. Dat is een piek van meer dan 8000 meter hoog op circa 400 kilometer afstand van de Pakistaanse hoofdstad Islamabad en vlak bij de Chinese grens.
De Nepalese alpinist heeft in 2019 alle veertien bergtoppen ter wereld die hoger zijn dan 8000 meter beklommen in ruim zes maanden tijd. Dit is vastgelegd in de succesvolle Netflix-documentaire 14 Peaks: Nothing Is Impossible.
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