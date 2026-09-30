Grote Europese operatie tegen witwasnetwerk en leden Hells Angels

DÜSSELDORF (ANP/DPA) - Duitsland is bezig met een grote operatie tegen een witwasnetwerk en leden van motorbende Hells Angels. Een deel van het onderzoek vindt plaats in Nederland, België en Bulgarije.

De Duitse politie meldt dat honderd locaties worden doorzocht, onder meer in de aan Nederland grenzende deelstaat Noordrijn-Westfalen, en dat ruim duizend agenten daarbij betrokken zijn. Ook wordt gemeld dat veertien arrestatiebevelen worden uitgevoerd en bezittingen ter waarde van circa 48,6 miljoen euro in beslag worden genomen.

Het onderzoek richt zich volgens de politie op 71 verdachten, onder wie verantwoordelijken van een witwasnetwerk dat in Duitsland en elders in Europa opereert en hooggeplaatste leden van een motorbende. De politie meldt niet om welke bende het gaat. Volgens het Duitse persbureau dpa gaat het om de Hells Angels.

De verdachten worden beschuldigd van het oprichten van een criminele organisatie, gewapende en zakelijke afpersing, georganiseerde fraude en witwassen.