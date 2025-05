Grote Gaza-demonstratie in Den Haag rustig verlopen

DEN HAAG (ANP) - De grote demonstratie zondag in Den Haag tegen het kabinetsbeleid rond Israël is rustig verlopen, meldt een politiewoordvoerder. Ook verslaggevers ter plaatse zagen een gemoedelijke sfeer. Aan het protest deden volgens de organisatie ruim 100.000 mensen mee.

De demonstratie begon rond 13.00 uur op het Malieveld, maar daarvoor al stroomde die locatie vol met mensen. Uiteindelijk stonden het hele Malieveld en ook wegen eromheen vol. Op dat moment stroomden er nog steeds mensen toe. De aanwezigen waren van alle leeftijden, ook ouders met kinderen liepen mee, hoewel het opviel dat er veel 50-plussers meeliepen.

Aan het verzoek van de organisatie om in het rood gekleed te gaan, om zo een rode lijn uit te beelden, werd massaal gehoor gegeven. "Premier Schoof weigert een rode lijn te trekken. Daarom doen wij het. Nederland blijft Israël onvoorwaardelijk steunen, ondanks schendingen van het internationaal recht en meer dan 50.000 doden in Gaza", aldus de organisatie.

Podiumprogramma

Op het Malieveld vond eerst een podiumprogramma plaats, waarna de deelnemers een mars naar het Vredespaleis liepen, om vervolgens weer terug naar het Malieveld te lopen. Een van de sprekers tijdens het podiumprogramma was schrijver Sinan Çankaya. Hij zei dat de regering weigert een rode lijn te trekken en oorlogsmisdaden af te keuren en dat pro-Palestijns activisme wordt gecriminaliseerd. "Wanneer politieke leiders blijven wegkijken van genocide, dan dondert de hele mensheid in elkaar. Democratie zonder menselijkheid is ten dode opgeschreven."

Nog voordat het podiumprogramma volledig was afgerond, begonnen de eerste deelnemers al aan de mars. Ze liepen met borden met daarop teksten als "Geweld is nooit een oplossing", "Doe wat" en "Not in my name". Ook werd er hard "kabinet schande, bloed aan je handen" geschreeuwd.

Laatste deelnemers

Omstreeks 16.45 uur waren de laatste deelnemers klaar met de mars. Na het protest trokken veel demonstranten weer richting het station, waar af en toe voor korte tijd perrons werden afgesloten als treinen vol zaten. De drukte op het station zorgde echter niet voor chaotische taferelen.

De organisatie stelt dat de demonstratie de grootste in Nederland is van de afgelopen twintig jaar. In november 2023 vond in Amsterdam een klimaatmars plaats, waaraan toen 85.000 mensen deelnamen.