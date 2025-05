Van Aert wint rit in Giro, Del Toro verovert roze leiderstrui

SIENA (ANP) - Wout van Aert heeft de negende etappe van de Giro d'Italia gewonnen. Het was een rit met enkele gravelstroken en finish in Siena, waar ook de Strade Bianche elk voorjaar eindigt. De Belg van Visma - Lease a Bike versloeg in de sprint de Mexicaan Isaac Del Toro, met wie hij vooraan was overgebleven na een hectische finale. De 22-jarige renner van UAE Team Emirates nam wel de leiderstrui over van de Italiaan Diego Ulissi.

De Italiaan Giulio Ciccone finishte als derde. Grote verliezer was Primoz Roglic. De Sloveense favoriet voor de eindzege ging 50 kilometer voor de streep onderuit en reed ook nog lek. Hij verspeelde meer dan een minuut op de Spanjaard Juan Ayuso, vooraf bestempeld als zijn grootste concurrent voor de eindzege.

Maandag volgt de tweede rustdag. De Giro eindigt op 1 juni.