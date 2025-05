Grote menigte wacht in Vaticaanstad op rook uit Sixtijnse Kapel

VATICAANSTAD (ANP/DPA) - Het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad is volgelopen met tienduizenden mensen die wachten op rook uit de schoorsteen van de Sixtijnse Kapel. Af en toe klapt de wachtende menigte in steeds sneller tempo alsof de mensen in een voetbalstadion zijn.

Kort voor 20.00 uur keken ook meer dan 100.000 mensen naar de livestream van Vatican News met zicht op de schoorsteen.

Rook uit de schoorsteen betekent dat de kardinalen hebben gestemd over wie de nieuwe paus moet worden. Witte rook betekent dat er een paus is gekozen, zwarte rook dat de kardinalen donderdag opnieuw samenkomen.

De rook laat op de eerste dag van het conclaaf langer op zich wachten dan verwacht. De deur van de Sixtijnse Kapel ging rond 17.45 uur dicht.