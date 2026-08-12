Grote natuurbrand bij Sevilla aanzienlijk minder hevig

SEVILLA (ANP) - De grote natuurbrand in Andalusië ten westen van Sevilla is aanzienlijk minder hevig geworden, melden plaatselijke media. De brand die donderdag uitbrak in bergen in Niebla heeft al 25.000 hectare verwoest, maar breidt zich niet snel meer uit. Voor het eerst sinds dagen zijn er dinsdag en woensdag geen evacuaties geweest. Nog steeds zijn er 680 geëvacueerden die niet terug kunnen, onder wie ruim vijfhonderd mensen uit de regio. De autoriteiten menen dat "de gunstige ontwikkeling van de situatie" nog geen reden is om evacuatiebevelen in te trekken.

De Andalusische minister van Volksgezondheid en Noodsituaties Antonio Sanz Cabello zei dat de bluswerkzaamheden gericht zijn op het volledig indammen van de vuurzee langs de randen. De brand heeft zich vooral in oostelijke richting uitgebreid. De veranderende windrichtingen hebben het blussen erg bemoeilijkt. Maar volgens de nieuwssite Sevilla Actualidad is de windrichting woensdag juist in het voordeel van de brandbestrijders.