35 graden op kantoor en je baas zegt: ‘Gewoon doorwerken’ — dit zijn je échte rechten als werknemer

Een bloedheet kantoor , geen airco en een leidinggevende die verwacht dat iedereen gewoon productief blijft: het is geen onschuldige zomerkwaal. Maar wie denkt dat er in Nederland een harde wettelijke grens van 30 of 35 graden geldt, komt bedrogen uit. Die bestaat niet.

Dat betekent alleen niet dat een werkgever zijn personeel zomaar in een snikhete ruimte kan laten werken . De Arbowetgeving stelt wél een duidelijke norm: de temperatuur op de werkplek mag geen nadelige gevolgen hebben voor de gezondheid van werknemers. Bij 35 graden op kantoor moet een werkgever dus serieus ingrijpen — niet alleen adviseren om ‘wat meer water te drinken’.

1. Er is geen wettelijk recht op hittevrij

Nederland kent geen officiële maximumtemperatuur waarbij werknemers automatisch naar huis mogen. Ook 35 graden is dus niet automatisch een vrijbrief om de laptop dicht te klappen en naar het strand te vertrekken.

De beoordeling hangt niet alleen af van de thermometer. Ook luchtvochtigheid, ventilatie, zoninstraling, lichamelijke inspanning, kleding en kwetsbaarheid van werknemers tellen mee. Een benauwd kantoor met ramen op het zuiden kan bij 30 graden al gezondheidsrisico’s geven; 35 graden maakt die risico’s vanzelfsprekend groter.

2. Je werkgever móét gezondheidsrisico’s voorkomen

Artikel 6.1 van het Arbobesluit bepaalt dat de temperatuur op de werkplek niet schadelijk mag zijn voor de gezondheid. De werkgever moet dus beoordelen of werken in de hitte echt noodzakelijk is en passende maatregelen nemen.

Dat kan bijvoorbeeld betekenen:

Werktijden verschuiven naar koelere uren.

Thuiswerken of tijdelijk op een koelere locatie laten werken.

Extra en kortere pauzes in een koele ruimte inplannen.

Zware fysieke taken uitstellen.

Voldoende koel drinkwater aanbieden.

Ventilatie, zonwering of koeling regelen.

Luchtige, passende bedrijfskleding toestaan of beschikbaar stellen.

Een werkgever mag dus niet volstaan met: ‘Het is voor iedereen warm.’ Juist het beperken van gezondheidsklachten en schade is zijn wettelijke verantwoordelijkheid.

3. Vraag om concrete maatregelen

Wie op kantoor wegzweet, doet er verstandig aan de situatie meteen bij de leidinggevende te melden — liefst ook schriftelijk. Vraag niet alleen om ‘iets aan de warmte te doen’, maar benoem praktische oplossingen: een andere werkplek, thuiswerken, aangepaste uren, extra pauzes of koel drinkwater.

De SER adviseert bij warm binnenwerk onder meer korte pauzes van twee tot vijf minuten per uur, op een koele plek. Ook voldoende ventilatie en drinkwater horen bij verstandig hittebeleid.

4. Je mag naar de bedrijfsarts, ook zonder ziekmelding

Krijg je klachten zoals duizeligheid, hoofdpijn, misselijkheid, concentratieproblemen of extreme vermoeidheid? Dan kun je contact opnemen met de bedrijfsarts via het open spreekuur. Daarvoor hoef je niet eerst ziekgemeld te zijn.

De bedrijfsarts of arbodienst kan beoordelen of jouw werkplek en werkzaamheden gezondheidsrisico’s opleveren. Dat is extra relevant voor bijvoorbeeld zwangere werknemers, mensen met hart- en vaatziekten, longproblemen of werknemers die medicijnen gebruiken waardoor zij minder goed tegen hitte kunnen. De arbodienst kan de werkplek ook laten beoordelen.

5. Schakel de OR of preventiemedewerker in

Blijft de werkgever weigeren maatregelen te treffen, dan kun je de preventiemedewerker of ondernemingsraad inschakelen. Die kunnen de kwestie formeel bij de werkgever neerleggen en aandringen op een hitteprotocol of aanpassing van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).

Werkgevers zijn verplicht arbeidsrisico’s, waaronder hitte, in kaart te brengen en aan te pakken. De SER wijst er expliciet op dat extreme warmte onderdeel moet zijn van het beleid om gezondheidsrisico’s op de werkvloer te voorkomen of te beperken.

6. Werk weigeren? Alleen bij acuut gevaar

Zelfstandig naar huis gaan of werk weigeren is juridisch riskant. Er bestaat geen algemeen recht om bij een bepaalde temperatuur te stoppen met werken. Maar bij een reële, ernstige en acute bedreiging van je gezondheid kan de situatie anders liggen.

Meld klachten direct, leg vast dat je om maatregelen hebt gevraagd en neem contact op met de bedrijfsarts of arbodienst. Wordt er structureel niets gedaan terwijl de werkomstandigheden onveilig blijven, dan kun je uiteindelijk de Nederlandse Arbeidsinspectie inschakelen. Die kan beoordelen of de werkgever de arboregels overtreedt.

De kern: bij 35 graden op kantoor hoef je niet te accepteren dat je werkgever niets doet. Je hebt misschien geen automatisch recht op hittevrij, maar wel recht op een werkplek die je gezondheid niet in gevaar brengt.