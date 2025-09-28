ECONOMIE
Grote Russische aanval op Oekraïne

Samenleving
door anp
zondag, 28 september 2025 om 7:10
bijgewerkt om zondag, 28 september 2025 om 7:13
anp280925032 1
De Oekraïense hoofdstad Kyiv en andere steden zijn in de nacht van zaterdag op zondag zwaar aangevallen in wat waarnemers omschrijven als een van de grootste Russische offensieven sinds het begin van de oorlog, ruim drieënhalf jaar geleden.
Volgens onafhankelijke experts werden zowel de stad als de omliggende regio bestookt met drones, terwijl luchtafweergeschut de hele nacht actief was. Rond 07.20 uur plaatselijke tijd was de aanval nog gaande.
Burgemeester Vitali Klitsjko meldde dat meerdere wijken van Kyiv door raketten en drones werden getroffen. Daarbij raakten zeker vijf mensen gewond. Een woongebouw van vijf verdiepingen werd deels verwoest en in andere gebouwen en auto's ontstonden branden door neergekomen brokstukken. Veel inwoners zochten hun toevlucht in de diep ondergrondse metrostations.
Volgens het nieuwsportaal The Kyiv Independent, dat zich baseert op lokale autoriteiten, waren er ook aanvallen op Zaporizja en Chmelnytsky. In Zaporizja raakten vier mensen gewond, werd een school beschadigd en brak brand uit in een wooncomplex.
