Waarom je vaker bonen moet eten

Bonen staan al jaren bekend als een absolute superfood. Toch belanden ze bij veel mensen nog vaak op tafel. Want bonen zijn niet hip.

Eetbare zeegroenten zijn hip.

Hojicha is hip.

Dumplings en gyozazijn hip.

Bonen zijn stom. Dat is zonde, want bonen zijn een van de meest veelzijdige en gezonde voedingsmiddelen die je aan je eetpatroon kunt toevoegen. Volgens voedingsdeskundigen en gezondheidsinstanties zijn bonen ideaal vanwege hun lage vetgehalte, bescheiden calorieën en een bijzondere mix van voedingsstoffen die in weinig andere producten zo geconcentreerd voorkomt.

Het grote voordeel van bonen is dat ze rijk zijn aan plantaardige eiwitten en vezels. Een portie bonen levert je al snel een flinke dosis eiwit zonder vlees of zuivel, terwijl vezels zorgen voor een langdurig verzadigd gevoel en een gezonde spijsvertering. Door meer bonen te eten krijg je een natuurlijke boost voor je darmgezondheid, en vezelrijke voeding helpt bewezen bij het verlagen van de kans op hart- en vaatziekten, diabetes en obesitas.

Bonen bevatten daarnaast tal van mineralen en vitamines, zoals ijzer, magnesium, kalium en foliumzuur. Ze vormen een goede basis voor vegetariërs en flexitariërs, maar passen ook perfect in een traditioneel dieet. Omdat bonen de bloedsuikerspiegel langzaam laten stijgen, zijn ze een verstandige keuze voor mensen die hun energielevel stabiel willen houden gedurende de dag. En het regelmatig eten van bonen kan zelfs bescherming bieden tegen chronische ziekten: uit diverse onderzoeken blijkt dat mensen die veel peulvruchten eten, vaak een lagere kans hebben op hart- en vaatziekten en sommige vormen van kanker.

Naast alle gezondheidsvoordelen zijn bonen ook een duurzame keuze. De productie ervan vraagt minder water en grondstoffen dan vlees, en bonen hebben een lage ecologische voetafdruk. Door vaker bonen te kiezen, lever je dus niet alleen een bijdrage aan je eigen gezondheid, maar ook aan het milieu.

Gelukkig zijn bonen op talloze manieren in maaltijden te verwerken. Denk aan stoofpotten, salades, chili, of zelfs als basis voor burgers en spreads. Je hoeft dus nooit in te leveren op smaak of variatie. Wie bonen een vaste plek in het weekmenu geeft, maakt een kleine verandering met grote impact; voedzaam voor jezelf, goed voor de planeet, en vaak nog vriendelijk voor de portemonnee ook.

