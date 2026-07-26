ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Grote steunbetuiging in Berlijn na aanslag bij Pride

Samenleving
door anp
zondag, 26 juli 2026 om 15:58
anp260726077 1
BERLIJN (ANP) - In Berlijn zijn mensen na de aanslag van zaterdagavond de straat opgegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers en de queergemeenschap. Er verzamelde zich volgens media als omroep RBB een menigte op de Pariser Platz, bij de beroemde stadspoort Brandenburger Tor. Het gaat mogelijk om enkele duizenden mensen.
In de hoofdstad viel een dode en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Dat leidde tot geschokte reacties. "Woede en saamhorigheid zijn ons grootste wapen. En daar moeten we in deze tijd meer gebruik van maken dan in lange tijd het geval is geweest", verklaarde een spreker op de Pariser Platz volgens de omroep.
Bij de Brandenburger Tor is een minuut stilte gehouden. Later op zondag staan een plechtigheid in een kerk en een rouwmars gepland in de hoofdstad.
loading

POPULAIR NIEUWS

download

Autobahn-boete voor te brede auto: 17 populaire modellen passen niet meer op de linkerbaan

ANP-564225960

Spanje roept noodtoestand uit. Wat betekent dat voor jouw reis en je verzekering?

ANP-476016020

Het water uit de Alpen droogt op: waarom de Rijn Nederland niet meer redt in een hete zomer

91657399_m

Deze vakantielanden laten je niet binnen als je paspoort niet minstens 6 maanden geldig is

a87be1f890bd6f8add799f314514de90,9b6d31ad

Politie Berlijn deelt foto van verdachte aanslag Pride: dit is de homohater

anp250726091 1

President Kazachstan dringt bij Poetin aan op stoppen gevechten

Loading