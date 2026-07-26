Grote steunbetuiging in Berlijn na aanslag bij Pride

BERLIJN (ANP) - In Berlijn zijn mensen na de aanslag van zaterdagavond de straat opgegaan om steun te betuigen aan de slachtoffers en de queergemeenschap. Er verzamelde zich volgens media als omroep RBB een menigte op de Pariser Platz, bij de beroemde stadspoort Brandenburger Tor. Het gaat mogelijk om enkele duizenden mensen.

In de hoofdstad viel een dode en raakten tientallen mensen gewond toen iemand met een voertuig inreed op een menigte. Dat leidde tot geschokte reacties. "Woede en saamhorigheid zijn ons grootste wapen. En daar moeten we in deze tijd meer gebruik van maken dan in lange tijd het geval is geweest", verklaarde een spreker op de Pariser Platz volgens de omroep.

Bij de Brandenburger Tor is een minuut stilte gehouden. Later op zondag staan een plechtigheid in een kerk en een rouwmars gepland in de hoofdstad.