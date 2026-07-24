Grote stroomaanvraag provincies voor woningbouw afgewezen

DEN HAAG (ANP) - De netbeheerders hebben een collectieve stroomaanvraag van de provincies Utrecht en Zuid-Holland afgewezen. Beide provincies vroegen begin dit jaar capaciteit op het elektriciteitsnet aan voor de vele tienduizenden woningen die hun gemeenten in de komende jaren willen bouwen, vooruitlopend op nieuwe regels die op 1 juli zijn ingegaan. Volgens de netbeheerders voldeden de verzoeken echter niet aan de criteria.

Utrecht vroeg 100 megawatt (MW) aan voor 60.000 huizen, Zuid-Holland wilde maar liefst 1084 MW reserveren. De helft daarvan was bedoeld om de bijna kwart miljoen huizen aan te sluiten die tot en met 2032 gebouwd moeten worden. De provincies wilden hiermee voorkomen dat gemeenten elkaars concurrenten zouden worden bij het aanvragen van ruimte op het net.

"De aanvraag voldeed niet aan de criteria die gelden voor een formele capaciteitsaanvraag en is daarom niet als zodanig in behandeling genomen", aldus de regionale netbeheerder Stedin. "De aanvraag heeft wel geholpen om het gesprek te voeren over hoe we woningbouwprojecten zoveel mogelijk kunnen blijven faciliteren binnen de schaarse ruimte die er beschikbaar is. Netbeheerders zien de urgentie hiervan en zetten alles op alles om woningbouw mogelijk te maken." Utrecht kreeg, na overleg met staatssecretaris Jo-Annes de Bat en de beheerders, wel de garantie dat 35.000 woningen waarvan de bouw binnen drie jaar start een aansluiting krijgen.

Wachtlijst

Gemeenten kunnen vanaf 1 oktober zelf netcapaciteit reserveren voor bouwprojecten die nog niet zo concreet zijn. Netbeheerders reserveerden voorheen ruimte voor woningbouw, maar sinds 1 juli komen zulke projecten ook op een wachtlijst te staan, samen met grootverbruikers van elektriciteit.

Zuid-Holland, de provincie met de grootste woningbouwopgave, werkt aan een 'Actieplan Netcongestie' dat in oktober klaar moet zijn. Hierin staan maatregelen om "stap voor stap ruimte op het net te creëren" en partijen op de wachtlijst te helpen.