Vlak voor ingaan nieuwe regels piek in aanvragen netaansluiting

DEN HAAG (ANP) - De netbeheerders hebben afgelopen maand vijf keer zoveel aanvragen voor een aansluiting op het elektriciteitsnet gekregen als in dezelfde periode vorig jaar. Op 1 juli zijn nieuwe regels ingegaan voor het verdelen van de schaarse netcapaciteit. Kleinverbruikers, zoals huishoudens en kleine bedrijven, krijgen sindsdien niet meer automatisch een aansluiting.

Zij komen ook op de wachtlijst te staan die al langer geldt voor grootverbruikers van stroom. In grote delen van het land is sprake van netcongestie, wat betekent dat de maximale capaciteit van het net is bereikt. De beschikbare ruimte wordt verdeeld volgens richtlijnen die de Autoriteit Consument & Markt (ACM) heeft opgesteld, waarmee projecten met maatschappelijke prioriteit voorrang krijgen.

"Netbeheerders ontvingen in juni samen vijf keer zoveel aanvragen ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar", aldus Netbeheer Nederland. In principe worden al die 'aanvragers' aangesloten, ook concrete woningbouwprojecten die binnen drie jaar starten.

Congestieverzachters

Voor kleinverbruikers hielden netbeheerders altijd ruimte gereserveerd, om bijvoorbeeld nieuwe woningen te faciliteren. Sinds 1 juli komen aanvragen van kleinverbruikers voor een (zwaardere) aansluiting echter ook op de wachtlijst te staan, al geldt tot 1 januari een overgangsperiode.

Projecten die ruimte maken op het stroomnet (zogeheten congestieverzachters) krijgen voorrang, gevolgd door projecten die essentieel zijn voor onder meer de gezondheidszorg, de veiligheid, infrastructuur en het drinkwater. Als derde komen projecten aan de beurt die voorzien in maatschappelijke basisbehoeften, zoals woningbouw, onderwijs en openbaar vervoer. "De ruimte die er nog is, wordt in de komende maanden verdeeld", aldus een woordvoerster van de regionale netbeheerder Stedin. "We maken eigenlijk het laatste reservepotje op. Het verschilt per regio hoeveel ruimte er te vergeven is. Ook daarna blijft beweging mogelijk, als ruimte gevonden wordt."

De beheerders werken aan uitbreiding van het net, maar dat duurt op veel plekken nog jaren. In de tussentijd proberen ze ruimte te creëren door bijvoorbeeld vaste leveringscontracten van grote bedrijven om te zetten in flexcontracten, zodat die bedrijven op bepaalde momenten het net niet belasten. Ook roepen ze klanten op het stroomverbruik tijdens de piekuren (tussen 16.00 en 21.00 uur) te beperken.