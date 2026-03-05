Grote stroomstoring op Cuba verholpen

HAVANA (ANP/RTR) - De grote stroomstoring die woensdag een groot deel van Cuba trof, is verholpen. Dat heeft het Cubaanse ministerie van Energie donderdag bekendgemaakt.

Onder meer de hoofdstad Havana had door de storing geen elektriciteit. Het elektriciteitsbedrijf UNE zei woensdag dat de stroomuitval werd veroorzaakt door een onverwachte storing bij de elektriciteitscentrale Antonio Guiteras, ongeveer 100 kilometer ten oosten van de Cubaanse hoofdstad.

De stroomstoring komt nu de communistische regering van Cuba onder toenemende druk staat van de Amerikaanse regering, die de olieleveringen aan het land heeft beperkt. Cuba kampte daarvoor al jarenlang met grote problemen met de energievoorziening.