Meer dan 20.000 Israëliërs teruggekeerd naar huis sinds oorlog

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 14:31
anp050326147 1
TEL AVIV (ANP/RTR) - Meer dan 20.000 Israëliërs zijn naar Israël teruggekeerd sinds het begin van de oorlog met Iran. Nog zo'n 120.000 landgenoten zitten in het buitenland en willen terugkeren.
Het ministerie van Transport, dat de cijfers deelde, zegt dat de operatie om iedereen te repatriëren zeven tot tien dagen zal duren. Het ministerie werkt aan het uitbreiden van de mogelijkheden om Israël per vliegtuig, over land en over zee in en uit te reizen.
Donderdag landden de eerste repatriëringsvluchten op de luchthaven Ben-Gurion bij Tel Aviv. Het Israëlische luchtruim ging zaterdag dicht voor de burgerluchtvaart, nadat het land samen met de Verenigde Staten begon met aanvallen op Iran. Teheran voert sindsdien vergeldingsacties uit op doelen in Israël en Amerikaanse legerbases in de regio.
