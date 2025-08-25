Grote verschillen in kosten voor ophalen van verwijderde fiets

DEN HAAG (ANP) - De kosten voor het ophalen van een door de gemeente verwijderde fiets lopen sterk uiteen. Veel gemeenten laten eigenaren hun fiets kosteloos ophalen, terwijl andere gemeenten hiervoor tot 50 euro rekenen. Dat blijkt uit een data-analyse van het ANP op basis van onderzoek onder alle Nederlandse gemeenten.

Een gemeente kan fietsen verwijderen als deze verkeerd of te lang gestald zijn. De meeste gemeenten slaan de fietsen vervolgens voor een bepaalde tijd op in een fietsdepot, waarna de eigenaar deze kan ophalen. De regels hiervoor, zoals de prijs die ze in rekening brengen of de opslagtermijn van fietsen in het depot, verschillen per gemeente.

In minstens 127 gemeenten kun je een verwijderde fiets kosteloos ophalen. Dat is meer dan de helft van de gemeenten waarvan het tarief bekend is. In Maastricht, Borsele, Elburg en Woudenberg betaal je het meest voor het ophalen van een verwijderde fiets, namelijk 50 euro. In de gemeenten die geld in rekening brengen voor het ophalen van de fiets, kost dit gemiddeld 23,30 euro.

Niet iedere gemeente heeft het verzoek kunnen beantwoorden. In totaal zijn 252 van de 342 gemeenten meegenomen in de analyse. Ook geven veel ondervraagde gemeenten zonder station aan dat het in de praktijk slechts om enkele fietsen per jaar gaat. In achttien van de geïnventariseerde gemeenten is het een dusdanig klein probleem dat er geen fietsdepot is om verwijderde fietsen op te slaan.