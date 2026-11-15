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Grote westerse landen roepen Israël op hulp toe te laten in Gaza

Samenleving
door anp
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OTTAWA (ANP) - De ministers van Buitenlandse Zaken van Australië, Canada, Italië en het Verenigd Koninkrijk hebben er zondag bij Israël op aangedrongen om "per direct een einde te maken aan de vertragingen en onmiddellijke, snelle en ongehinderde humanitaire toegang tot de gehele Gazastrook mogelijk te maken".
In een gezamenlijke verklaring stellen de vier landen dat, ondanks de nijpende situatie in Gaza, 150.000 tenten en andere essentiële hulpgoederen bij de grens worden tegengehouden. "Grensovergangen moeten worden geopend en de invoer van tenten moet worden toegestaan", aldus de verklaring, waarin de ministers verwijzen naar de recente overstromingen in het Palestijnse gebied.
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