Berendsen vervangt Van den Brink op top over 'terugkeercentrum'

DEN HAAG (ANP) - Minister van Buitenlandse Zaken Tom Berendsen (CDA) gaat maandag in plaats van zijn partijgenoot Bart van den Brink (Asiel) naar Wenen, melden ingewijden. Daar vindt een topoverleg plaats met Oostenrijk, Duitsland, Denemarken en Griekenland over een 'terugkeercentrum' waar kleine aantallen uitgeprocedeerde asielzoekers naartoe zouden moeten.

Van den Brink blijft in Nederland om mee te praten over een uitweg uit de politieke crisis waarin de coalitie zich bevindt. Dit weekend was hij ook bij het dagenlange overleg op landgoed De Zwaluwenberg bij Hilversum.

Het 'terugkeercentrum' komt volgens meerdere media in Rwanda. Een Rwandese delegatie is naar verwachting ook bij het topoverleg.

Brussel

Maandag en dinsdag is ook een conferentie over migratie in Wenen, waar Van den Brink aanwezig zou zijn.

Berendsen zou oorspronkelijk naar Brussel gaan voor een overleg met Europese buitenlandministers. Hij laat zich op zijn beurt vervangen door de Nederlandse EU-ambassadeur in Brussel.