Tata moet plannen voor 'groene staalfabriek' opnieuw inleveren

HAARLEM (ANP) - Staalmaker Tata in IJmuiden moet zijn plannen voor de bouw van een schonere fabriek opnieuw indienen. De berekeningen zijn zo sterk veranderd dat de plannen moeilijk nog te beoordelen zijn, meldt de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied, die toezicht houdt.

Om toestemming te krijgen voor het project Groen Staal moet Tata berekenen wat de gevolgen voor het milieu zijn. Dat wordt een milieueffectrapportage (MER) genoemd. Tata had die eind juni ingediend. Vervolgens kwam het bedrijf met aanpassingen. Volgens de omgevingsdienst heeft Tata niet alleen "kennelijke verschrijvingen" gecorrigeerd, maar ook sommige berekeningen inhoudelijk veranderd.

Veranderingen op de ene plek in het rapport kunnen gevolgen hebben voor andere berekeningen verderop in het verslag, maar dat is nu "niet te overzien", zegt de dienst. Dat maakt "een zorgvuldige en kwalitatieve beoordeling" moeilijker.

Daarom wil de omgevingsdienst dat Tata het hele rapport aanpast, en dat opnieuw indient. Tot die tijd wil de dienst de aanvraag van een vergunning voor het project opschorten.