Grynspan koploper in stemming opvolger VN-secretaris-generaal

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - Rebeca Grynspan uit Costa Rica is koploper in de derde informele stemming om de nieuwe secretaris-generaal van de Verenigde Naties. Zij stond in de tweede informele stemming ook al in de top drie. Als Grynspan gekozen wordt, wordt ze de eerste vrouw aan het hoofd van de VN. Tot dusver waren alle secretarissen-generaal man, waardoor de roep om een vrouw te benoemen luider wordt.

Grynspan is econoom en voormalig vicepresident van Costa Rica. Ze werd in 2021 al benoemd tot eerste vrouwelijke secretaris-generaal van de Conferentie van de Verenigde Naties voor Handel en Ontwikkeling.

De termijn van António Guterres, de huidige secretaris-generaal, eindigt in december. Voor de formele stemming wordt met de informele stemmingen afgetast hoeveel steun er is voor de mogelijke kandidaten. De kandidaten moeten bij formele stemmingen een stem krijgen van negen van de vijftien leden van de raad en geen veto van de vijf vetomachten om de ronde door te komen.