Op Prinsjesdag presenteerde het kabinet €7 miljard voor de woningbouw, verspreid tot en met 2035. Het tekort staat op 384.000 woningen. Bouwers en ontwikkelaars zijn duidelijk: dit is niet genoeg.

Waar gaat het geld naartoe?

Structureel komt er vanaf 2029 jaarlijks €1 miljard bij voor woningbouw, blijkt uit het Belastingplan 2027. Van het totale budget gaat €2,3 miljard naar een bijdrage van €7.000 per betaalbare woning voor gemeenten. Bijna €1 miljard is bestemd voor grootschalige woningbouwlocaties, meldt Nationale Bouwgids . Voor koopstarters komt er €100 miljoen extra via het Nationaal Fonds Betaalbare Koop.

Corporaties krijgen lucht

Het kabinet schaft per 2028 de ATAD-belasting voor woningcorporaties af. Die Europese regeling moest belastingontwijking door multinationals tegengaan, maar trof in de praktijk ook corporaties. Volgens brancheorganisatie Aedes levert de afschaffing zo'n €6 miljard extra investeringsruimte op, goed voor ongeveer 22.000 nieuwbouwwoningen. Voorzitter Liesbeth Spies is positief, maar benadrukt dat op termijn volledige afschaffing van de winstbelasting nodig is.

De bouwers zijn een stuk minder blij

WoningbouwersNL noemt het budget onvoldoende. De Woonalliantie, een breed samenwerkingsverband van bouwers, beleggers, corporaties en gemeenten, heeft eerder berekend dat jaarlijks €3 tot €5 miljard aan publieke middelen nodig is om 100.000 woningen per jaar te bouwen, schrijft Binnenlands Bestuur

Het kabinet vraagt de markt steeds meer betaalbare woningen te bouwen. Dat kunnen we, maar betaalbaarheid heeft een prijs. - WoningbouwersNL-voorzitter Piet Adema (via PropertyNL)

Niet alleen het geld is het probleem

Beleggers (IVBN) en ontwikkelaars (Neprom) noemen de Prinsjesdag-maatregelen voor de woningmarkt zelfs 'volstrekt onvoldoende'. Vergunningverlening, netcongestie en stikstofregels vertragen de bouw, en die knelpunten verdwijnen niet met extra budget alleen.

De sector vraagt jaarlijks €3 tot €5 miljard. Het kabinet geeft €1 miljard. Dat verschil betaalt de woningzoeker in wachttijd.

Hoelang wacht je nog?

Het tekort van 384.000 woningen bedraagt 4,6 procent van de totale voorraad, becijfert ABF Research. Het kabinet mikt op 100.000 nieuwe woningen per jaar. Wordt dat tempo structureel gehaald, dan verwacht ABF rond 2034 een evenwichtige woningmarkt. Maar zonder dat tempo schuift dat moment op naar 2041. En juist dat doel van 100.000 per jaar is volgens de sector niet realistisch met dit budget: ABF verwacht dat de productie na 2027 terugzakt naar ruim 90.000 per jaar.

Op papier klinkt €7 miljard als een keerpunt. In de praktijk komt er €1 miljard per jaar bij, terwijl de hele bouwketen om een veelvoud daarvan vraagt. Wie nu een huis zoekt, wacht voorlopig verder.