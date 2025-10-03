ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VN noemen idee van veilige zones in Zuid-Gaza 'belachelijk'

Samenleving
door anp
vrijdag, 03 oktober 2025 om 12:04
anp031025112 1
GENÈVE (ANP/AFP) - Het idee dat er in Zuid-Gaza een veilige plek is voor Palestijnen die Gaza-Stad moesten verlaten is "belachelijk", stellen de Verenigde Naties (VN). Volgens een woordvoerder zijn de door Israël aangewezen locaties in het zuiden "plaatsen des doods".
De woordvoerder verwees tegenover verslaggevers naar "bommen die uit de lucht komen vallen met huiveringwekkende voorspelbaarheid, scholen die waren aangewezen als tijdelijke schuilplaatsen, die in puin worden gelegd en tenten die regelmatig in brand vliegen door luchtaanvallen".
Israël zegt een speciale zone te hebben ingericht in het zuiden van de Gazastrook, ten westen van Khan Younis, met voorzieningen voor de opvang van ontheemden uit Gaza-Stad. Veel Palestijnen melden echter het gevoel te hebben dat er geen veilige plek is om naartoe te gaan. Zo vond eerder deze maand nog een bombardement plaats op een tentenkamp in het district Al-Mawasi, dat Israël een veilige zone noemt voor bewoners die uit Gaza-Stad vluchten.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2025-10-02 om 14.42.49

Hilarische anti-Trumpvideo’s: 5 virale AI-parodieën die YouTube veroveren

7202901_m

Dit pianoprobleem is na meer dan een eeuw eindelijk opgelost en je kan er beter door leren spelen

shutterstock_2593288809

Er is bijna geen relatie zo ingewikkeld als die tussen moeder en dochter

kind

Jongetje opgesloten in hondenhok: Vlaardings pleeggezin opnieuw in opspraak na gruwelijke mishandelingen

6003197_m

Deze microbe moest al 2 miljard jaar lang uitgestorven zijn, maar weigert het loodje te leggen

ANP-537452980

Unieke beelden: Pool beklimt Mount Everest en skiet naar beneden zonder extra zuurstof

Loading