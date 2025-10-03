VN noemen idee van veilige zones in Zuid-Gaza 'belachelijk'

GENÈVE (ANP/AFP) - Het idee dat er in Zuid-Gaza een veilige plek is voor Palestijnen die Gaza-Stad moesten verlaten is "belachelijk", stellen de Verenigde Naties (VN). Volgens een woordvoerder zijn de door Israël aangewezen locaties in het zuiden "plaatsen des doods".

De woordvoerder verwees tegenover verslaggevers naar "bommen die uit de lucht komen vallen met huiveringwekkende voorspelbaarheid, scholen die waren aangewezen als tijdelijke schuilplaatsen, die in puin worden gelegd en tenten die regelmatig in brand vliegen door luchtaanvallen".

Israël zegt een speciale zone te hebben ingericht in het zuiden van de Gazastrook, ten westen van Khan Younis, met voorzieningen voor de opvang van ontheemden uit Gaza-Stad. Veel Palestijnen melden echter het gevoel te hebben dat er geen veilige plek is om naartoe te gaan. Zo vond eerder deze maand nog een bombardement plaats op een tentenkamp in het district Al-Mawasi, dat Israël een veilige zone noemt voor bewoners die uit Gaza-Stad vluchten.