Guterres blij met afspraken Rusland en Oekraïne, wil graag helpen

NEW YORK (ANP) - Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties is blij met de gesprekken die Rusland en Oekraïne hebben gevoerd met de Verenigde Staten, en wil graag helpen. De afspraken die gemaakt worden over de Zwarte Zee zijn volgens Guterres belangrijk voor de voedselvoorziening.

"Het bereiken van overeenstemming over de vrije scheepvaart op de Zwarte Zee om de burgerschepen en infrastructuur te beschermen zal een cruciale bijdrage aan de voedselveiligheid en aanvoerketens betekenen, gezien het belang van de handelsroutes van zowel Oekraïne als de Russische Federatie op de wereldmarkten", zegt Guterres' woordvoerder Stéphane Dujarric.

De VS kondigden dinsdag afspraken met Oekraïne en met Rusland aan. Onderdeel daarvan is volgens het Witte Huis dat de landen bereid zijn om zogenoemde goede diensten van andere landen te accepteren. Dat wil zeggen dat externe bemiddelaars helpen om afspraken na te leven. De secretaris-generaal van de VN biedt zijn goede diensten ook aan.