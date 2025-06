Guterres: grondbeginselen VN liggen ongekend onder vuur

NEW YORK (ANP/AFP) - De Verenigde Naties hebben te maken met ongekende aanvallen op hun grondbeginselen, zei VN-chef António Guterres donderdag. "Vandaag zien we aanvallen op de doelstellingen en principes van het Handvest van de VN zoals nooit tevoren", zei hij tegen de leden van de Algemene Vergadering, tachtig jaar nadat het Handvest was opgesteld.

Guterres somde schendingen op van het internationaal humanitair recht, zoals het aanvallen van burgers en het opzettelijk onthouden van voedsel en water, zonder de verantwoordelijken te noemen. "We zien steeds weer een al te bekend patroon: volgen wanneer het Handvest ons uitkomt, negeren wanneer het ons niet uitkomt."

"Het Handvest van de Verenigde Naties is niet optioneel", vervolgde Guterres. "Het is geen à-la-cartemenu. Het vormt de basis van internationale betrekkingen. We kunnen en mogen schendingen van de meest fundamentele principes ervan niet normaliseren."