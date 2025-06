IOC wil discussie over gendercriteria voor sportdeelname leiden

LAUSANNE (ANP/RTR) - Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) zal de discussies over gendercriteria voor deelname aan de sport leiden. Dat heeft de nieuwe voorzitter Kirsty Coventry donderdag in Lausanne gezegd. Ze deed deze uitspraak vier jaar nadat het bestuursorgaan de sportbonden had aangespoord om kwesties zelf op onafhankelijke wijze te beoordelen.

Coventry, die deze week na de ceremonie in Lausanne als eerste vrouw en eerste Afrikaan het voorzitterschap officieel overnam van Thomas Bach, zei dat ze nu wil dat het IOC "de vrouwelijke categorie beschermt". Ze kondigde de oprichting van een werkgroep aan die deze discussies zal leiden en een andere om het verkiezingsproces voor toekomstige olympische gaststeden te evalueren.

Het IOC weigert al lange tijd universele regels toe te passen op de deelname van transgenders aan de Spelen en heeft internationale federaties in 2021 opgedragen hun eigen richtlijnen te ontwikkelen.