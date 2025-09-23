Guterres roept bij opening VN-debat op tot vrede en orde

NEW YORK (ANP) - António Guterres, de secretaris-generaal van de Verenigde Naties, heeft het Algemene Debat van de Verenigde Naties geopend met een pleidooi voor vrede en vertrouwen op de internationale rechtsorde. Hij stond stil bij de oorlogen in Soedan, Oekraïne en Gaza en riep op om zo snel mogelijk een staakt-het-vuren te sluiten. "Van Haïti tot Jemen, van Myanmar tot de Sahel en daar voorbij: we moeten kiezen voor vrede, verankerd in het internationaal recht."

Guterres sprak iets uitgebreider over de situatie in Gaza. "De schaal van de dood en verwoesting daar is niet te vergelijken met alles wat ik heb gezien in mijn jaren als secretaris-generaal." Hij onderstreepte een uitspraak van het Internationaal Gerechtshof, waarin Israël wordt opgedragen er alles aan te doen om genocide te voorkomen.

Na Guterres beginnen zes dagen van toespraken door wereldleiders. Als eerste is de Braziliaanse president Luiz Inácio Lula da Silva aan de beurt, daarna komt de Amerikaanse president Donald Trump.