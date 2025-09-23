AI-chipbedrijf Nvidia daalt op Wall Street na sterke opmars

NEW YORK (ANP) - Nvidia (min 1,4 procent) ging dinsdag omlaag op de beurzen in New York. Het aandeel van de belangrijke ontwikkelaar van chips voor kunstmatige intelligentie (AI) bereikte een dag eerder een nieuw recordniveau na een megadeal met OpenAI. Nvidia, dat inmiddels een beurswaarde heeft van bijna 4,5 biljoen dollar, gaat 100 miljard dollar investeren in het bedrijf achter chatbot ChatGPT.

De algehele stemming op Wall Street was terughoudend, na de nieuwe recordstanden een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,4 procent hoger op 46.568 punten. De brede S&P 500-index steeg een fractie tot 6695 punten en techgraadmeter Nasdaq verloor 0,2 procent tot 22.746 punten. Mede dankzij het aanhoudende optimisme rond AI breken de Amerikaanse beursgraadmeters record na record.

Boeing steeg 1,7 procent. De vliegtuigfabrikant heeft een order van ruim 8 miljard dollar binnengehaald van Uzbekistan Airways. Ook krijgt Boeing mogelijk flinke orders van Turkije. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bezoekt donderdag president Donald Trump in het Witte Huis om handelsovereenkomsten te sluiten. Trump zei afgelopen weekend dat de besprekingen onder meer gaan over grote aankoopdeals voor Boeing-toestellen en F-16- en F-35-gevechtsvliegtuigen.

Firefly Aerospace kelderde ruim 13 procent. Het ruimtevaartbedrijf boekte afgelopen kwartaal minder omzet dan verwacht en dook dieper in de rode cijfers. Het waren de eerste resultaten van Firefly Aerospace sinds de beursgang begin augustus. Het bedrijf heeft verschillende ruimtevaartuigen in productie en voerde eerder dit jaar de eerste volledig succesvolle commerciële maanlanding uit.

Beleggers kijken verder uit naar een toespraak van Jerome Powell later op de dag. Mogelijk zegt de voorzitter van de Federal Reserve meer over het rentebeleid. Later deze week komt ook nog de prijsindex voor de persoonlijke consumptie-uitgaven naar buiten. Die index is de favoriete maatstaf van de Fed voor de inflatie. Beleggers hopen dat de inflatie laag genoeg blijft zodat de Amerikaanse centrale bank de rente dit jaar verder kan verlagen.