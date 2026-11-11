Naar inhoud springen
ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Guterres: wie profiteert van fossiel, moet betalen voor de schade

Samenleving
door anp
anp111126107 1
Volg ons op Google Nieuws
ANTALYA (ANP) - Vervuilers moeten betalen. Dat is de korte samenvatting van de boodschap waarmee VN-chef António Guterres naar zijn laatste klimaattop in die functie is gekomen.
"Zij die het meest profiteren van fossiele brandstoffen, moeten ook het meest betalen voor de schade die ze hebben veroorzaakt", zei Guterres op de klimaattop in Antalya tijdens de opening van het tweedaagse gedeelte voor regeringsleiders. Hij zette in Turkije de bijdragen die tot dusver in het klimaatschadefonds zijn gestort af tegen de winsten van olie- en gasbedrijven. "Zij verdienen hetzelfde bedrag in veertien uur."
Wat Guterres betreft moeten fossiele brandstoffen "de dino's achterna". Dat gebeurt echter niet vanzelf, vervolgt hij. "Dino's hadden geen lobby, de fossiele brandstofbedrijven hebben die wel. We moeten een einde maken aan deze verslaving."
loading

POPULAIR NIEUWS

pensioen_symbolisch_AI

AOW plus €1.000 pensioen? Je bent in 2027 zo'n €192 kwijt, maar donderdag kan dat €51 worden

Een wit dekbed ligt opgeschud op een tweepersoonsbed in een lichte slaapkamer.

Dit zijn de beste 4-seizoenendekbedden volgens de Duitse consumententest: een goeie heb je al voor 24 euro

Een rol wc-papier op een glazen plank in een open koelkast.

Waarom je een rol toiletpapier in je koelkast zou moeten leggen

tandarts-gehoorapparaat-aftrek-2028

Trek je de tandarts of je gehoorapparaat af bij je aangifte? Vanaf 2028 mag dat waarschijnlijk niet meer, tot eind 2027 nog wel

anp101126130 1

Spanje spreekt van noodsituatie Canarische Eilanden om migratie

Een glanzende quantumchip ligt op een printplaat voor rijen servers met blauwe lampjes.

Kan de quantumcomputer de stroomhonger van AI temmen? Deze techpionier denkt van wel

Loading