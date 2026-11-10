Zwarte keutels in de keuken? Zo groot zijn ze bij een muis en bij een rat

Een paar donkere korreltjes achter de koelkast of in de voorraadkast. Dan wil je snel weten: zit er een muis in huis, of een rat? De keutels zelf geven de belangrijkste aanwijzing. Maar één los exemplaar is nog geen sluitend bewijs.

Een halve centimeter of bijna twee

Muizenkeutels zijn klein: hooguit ongeveer een halve centimeter lang. Ze zijn langwerpig, donker en hebben spitse uiteinden. Meestal liggen ze los verspreid.

Rattenkeutels zijn flink groter. Die van de bruine rat zijn ruwweg 1,2 tot 2,2 centimeter lang en zo’n halve centimeter dik, vaak met stompe uiteinden. Ze liggen nogal eens in hoopjes aan elkaar.

Toch is ‘rat’ geen vaste maat. De zwarte rat laat smallere keutels achter, van ongeveer anderhalve centimeter lang en drie tot vier millimeter breed. Twijfel je? Maak een foto met een liniaal ernaast en let op andere sporen. Op plekken waar ratten vaak lopen, ontstaat bijvoorbeeld een vettige veeg langs muren en plinten.

Niet vegen of stofzuigen

De verleiding is groot om de keutels snel op te zuigen. Doe dat niet. Knaagdieren kunnen via poep, plas en speeksel ziekteverwekkers verspreiden, waaronder hantavirussen. Bij vegen of stofzuigen kan besmet stof opwaaien.

Lucht de ruimte eerst een halfuur goed en trek rubberen handschoenen aan. Maak de keutels nat, neem ze op met een doek en doe alles in een afgesloten vuilniszak. Was daarna grondig je handen.

Controleer de voorraadkast

Muizen en ratten komen af op eten waar ze bij kunnen, zoals brood en rijst, en op de geur van afval. Bekijk dus de verpakkingen in je kast. Zijn die aangevreten, gooi het product dan weg. Op ongedierte en hun uitwerpselen kunnen ziektekiemen zitten.

Bewaar voorraden voortaan in afgesloten bussen of potten van glas, metaal of hard plastic. Dat geldt ook voor honden-, katten- en vogelvoer.

Sluit de toegang af

Opruimen helpt weinig als de dieren zo weer binnenlopen. Een muis past al door een gaatje van een halve centimeter. Dicht naden en kieren en plaats fijnmazig roestvrijstalen gaas voor ventilatieopeningen. Zo blijft de ventilatie werken, maar komen knaagdieren er niet meer door.

Wanneer een professional?

Gebruik zelf geen gif. Bij een muizenplaag, en zeker bij ratten, is een erkende knaagdierbeheerser de verstandige stap. Bij ratten hebben vaak ook de buren last. Betrek dan ook je gemeente: grotere gemeenten hebben vaak een eigen dienst voor plaagdierbeheersing.