GVB blijft vervoerder in Amsterdam en breidt dienstregeling uit

AMSTERDAM (ANP) - GVB blijft het openbaar stadsvervoer in en om Amsterdam verzorgen. Het dagelijks bestuur van de Vervoerregio Amsterdam heeft dat besloten. De stadsvervoerder zet in op meer en beter ov in de stad.

Het was een tijd onzeker of GVB na 125 jaar door mocht gaan met het rijden van bussen, trams en metro's in en rond Amsterdam, maar dat is nu voorbij. De nieuwe concessie geldt vanaf 1 juli en in maart 2026 gaat de nieuwe dienstregeling in, met 4 procent meer ov.

Voorzitter van de Vervoerregio Amsterdam Melanie van der Horst is "ontzettend blij" met het besluit. "Met deze concessie komt er meer en beter ov in de stad." De CEO van GVB, Claudia Zuiderwijk, is er "trots op dat onze opdrachtgever ons het vertrouwen heeft gegeven om deze rol te vervullen. Zo kunnen we bijdragen aan de groei van Amsterdam met een steeds uitgebreider ov-aanbod".