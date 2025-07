Omstandigheden industrie voor het eerst in jaar tijd verbeterd

ZEIST (ANP) - De bedrijfsomstandigheden in de Nederlandse industrie zijn voor het eerst in twaalf maanden tijd verbeterd. Zo kwamen er meer orders binnen, onder andere uit het buitenland. Ook steeg de werkgelegenheid licht en hadden ondernemingen in de industrie minder last van prijsstijgingen, meldt de Nederlandse Vereniging voor Inkoopmanagement (Nevi) op basis van haar maandelijkse enquête.

De graadmeter van de Nevi voor de stand van zaken in de industrie steeg in juni naar 51,2, tegen 49 in mei. Ieder cijfer boven de 50 wijst op groei van de bedrijvigheid in de industrie.

De ontwikkeling is opvallend, want de Verenigde Staten zijn onder president Donald Trump nog altijd verwikkeld in handelsconflicten met de Europese Unie en andere grote handelspartners. Econoom Albert Jan Swart van ABN AMRO stelt dat de verbetering mogelijk te danken is aan "voorzichtig herstel" van de Duitse industrie.