DEN HAAG (ANP) - Het Christelijk Gymnasium Sorghvliet in Den Haag wordt maandagmiddag ontruimd, omdat er in de nabijgelegen ambassade van Irak brand woedt. Dat laat een woordvoerder van de gemeente Den Haag weten.

Zowel de school als de ambassade zijn gevestigd aan de Johan de Wittlaan in Den Haag. De brand in het ambassadegebouw brak iets na 11.00 uur uit in het dak van het pand.