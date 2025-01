Het gif uit het vlooienbandje van je kat doodt vogels

Als je poes (of hond) een vlooienbandje draagt ben jij van de vlooien af. Maar het gif in de bandjes doodt niet alleen vlooien maar ook vogels, en vooral kuikens van vogels.

Uit een onderzoek is gebleken dat zangvogelkuikens worden gedood door hoge concentraties pesticiden in het dierenbont dat door hun ouders wordt gebruikt om hun nesten te bekleden. Vlokken van de vacht die jouw Minous achterlaat in de natuur (want Minous verhaart niet alleen op de bank) komen in vogelnesten terecht en maken daar slachtoffers, schrijf de Guardian

Onderzoekers die de nesten onderzochten op de schadelijke chemische stof die wordt aangetroffen in vlooienbehandelingen voor huisdieren, ontdekten dat deze in elk nest aanwezig was. De wetenschappers van de Universiteit van Sussex roepen de regering nu op om het milieurisico van pesticiden die worden gebruikt in vlooien- en tekenbehandelingen dringend opnieuw te beoordelen en te overwegen om het gebruik ervan te beperken.

Katten en honden worden op grote schaal behandeld met insecticiden om vlooien te voorkomen. Dierenartsen raden vaak regelmatige vlooienbehandelingen aan als preventieve maatregel, zelfs als honden en katten de plaag niet hebben. Maar wetenschappers raden nu aan om dieren niet te behandelen tegen vlooien, tenzij ze ze daadwerkelijk hebben.

Wat zijn de risico's voor de natuur van vlooienbandjes:

Chemische stoffen: Veel vlooienbandjes bevatten insecticiden zoals imidacloprid, fipronil of permethrin. Deze stoffen zijn bedoeld om vlooien en teken te doden, maar ze kunnen ook andere insecten en dieren schaden. Bijvoorbeeld, imidacloprid is een neonicotinoïde die schadelijk is voor bijen en andere bestuivers. Waterverontreiniging: Wanneer huisdieren met vlooienbandjes zwemmen of in de regen lopen, kunnen de chemicaliën in het water terechtkomen. Dit kan leiden tot verontreiniging van waterlopen en schade aan waterdieren. Impact op wilde dieren: Als een huisdier met een vlooienbandje in contact komt met wilde dieren, kunnen de chemicaliën op die dieren overgaan. Dit kan vooral schadelijk zijn voor kleine zoogdieren, vogels en reptielen. Afvalprobleem: Vlooienbandjes worden vaak weggegooid als ze niet meer worden gebruikt. Als ze niet op de juiste manier worden weggegooid, kunnen de chemicaliën in het milieu terechtkomen en langdurige schade veroorzaken. Alternatieven: Er zijn milieuvriendelijkere alternatieven beschikbaar, zoals vlooienbandjes op basis van natuurlijke ingrediënten, vlooienkammen, of orale behandelingen die minder impact hebben op het milieu.

Kortom, hoewel vlooienbandjes effectief kunnen zijn voor het bestrijden van vlooien en teken bij huisdieren, kunnen ze schadelijk zijn voor het milieu. Het is belangrijk om de mogelijke impact te overwegen en waar mogelijk te kiezen voor minder schadelijke alternatieven.