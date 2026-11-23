DEN HAAG (ANP) - De Haagse Literatuurprijzen gaan dit jaar naar Anne Vegter, Ester Naomi Perquin en Yorick Goldewijk. Dit is maandagmiddag bekendgemaakt door Het Literatuurmuseum / Kinderboekenmuseum. Eerder dit jaar werd al bekend dat de Constantijn Huygens-prijs, de oeuvreprijs voor literatuur, is toegekend aan Connie Palmen.

Anne Vegter wint de Jan Campert-prijs voor poëzie voor haar bundel Projectmedewerkers. De jury beschrijft het werk als "poëzie die steeds net niet doet wat je verwacht en daarom onophoudelijk verrast, aan het denken zet, en de lezer iets laat ervaren dat geen ander genre kan geven". "Vegter hanteert vele taalregisters, waarbij de veelstemmigheid mogelijk een erfenis is van haar periode als stadsdichter van Rotterdam. Herkenning en verbluffing wisselen elkaar af. Soms valt er zeker wel wat te lachen, dan weer vrees je dat je alle hoop moet laten varen."

De F. Bordewijk-prijs, de prijs voor het beste Nederlandstalige prozaboek, gaat naar de debuutroman van dichter Ester Naomi Perquin. De jury omschrijft het vorig jaar verschenen Tot alles in beweging komt als een boek waaruit je niet wilt ontsnappen. Perquin schrijft volgens de jury met een "lichte toets en stilistisch raffinement".

Connie Palmen

Albatros van Yorick Goldewijk wint de Nienke van Hichtum-prijs voor jeugdliteratuur. De jury spreekt van een filosofische en geëngageerde jeugdroman over een gepolariseerde wereld "waarin hij met oog voor detail en in beeldende taal het ondenkbare geloofwaardig en vanzelfsprekend maakt". "Het intrigerende en spannende verhaal over een mogelijk einde van de mensheid stelt actuele en urgente vragen over geweld, schuld en persoonlijke verantwoordelijkheid."

Connie Palmen krijgt als winnaar van de Constantijn Huygens-prijs 12.000 euro. De andere schrijvers winnen elk 6000 euro. De prijzen worden zaterdag 23 januari uitgereikt tijdens het Writers Unlimited Internationaal Literatuurfestival in Theater aan het Spui in Den Haag.